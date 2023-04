Addio a Livio Guardini, ma per tutti “Baldo“. Commercio in lutto

Per tutti è sempre stato Baldo, da quello zio Ubaldo con cui aveva mosso i primi passinella tabaccheria e cartoleria del centro storico, che oggi è gestita dalla figlia Anna. E che lui, Livio Guardini, scomparso improvvisamente a 88 anni, aveva reso insieme alla moglie il punto di riferimento di tutto San Miniato. Baldo è sempre stato una sicurezza, insieme a competenza e un garbo davvero d’altri tempi. Quel negozio, ieri come oggi, è un po’ una seconda casa per tutti i sanminiatesi, ha servito più generazioni di studenti dall’asilo all’università, impiegati della banca e degli uffici che sono passati dalla città, liberi professionisti e persone dalle frazioni che, per lo più in altre epoche, aspettavano il giorno in cui salivano a San Miniato – soprattutto il martedì, giorno di mercato – per fermarsi anche da Baldo. La notizia della morte di Livio ha detstao profondo cordoglio e sgomento in città. Se va un uomo che ha avuto un sorriso ed una gestilezza per tutti. In queste ore, senza dubbio, in tanti gli hanno dedicato un pensiero ed un grzie, rivedendolo là, dietro a quel bancone che è stato il suo modo di essere e di vivere. Ieri le eseque in San Domnenico.

C.B.