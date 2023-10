Addio a Lia Matteucci. Fu la storica postina

Pochi giorni fa aveva regalato ancora un sorriso. Che per Lia Matteucci è stato un tratto distintivo della sua vita. Ora se n’è andata, dopo aver compiuto il secolo di vita. Una vita di fatiche e di grande generosità. La sua, e lo scrivemmo in occasione del compleanno, è stata una vita di fatiche e di sorrisi. Mezzo secolo in motorino, a suonare campanelli e consegnare la posta: una presenza amica, un punto fermo. Una iniezione di ottimismo. E’ davvero sempre stato così, e i sanminiatesi lo sanno bene: due parole con lei e riscoprivi il sole. Lia ha rappresentato tutto questo – un capitolo di storia davvero bello – a San Miniato e nelle zone dove consegnava la posta ed ebbe l’opportunità di farsi conoscere ed amare. Viveva da sempre nel quartiere Scioa, nel rione ospedale di cui ora era la decana. In realtà si chiamava Pasqua Australia Codemo, ma per tutti è sempre stata solo e semplicemente Lia, la storica postina a cui tutti, ma proprio tutti, hanno legato un ricordo, un momento, un’emozione. Nativa di Sirmione. Per i suoi cent’anni fu festa e anche il sindaco Simone Gigliolli andò a trovarla, insieme all’ex sindaco Angelo Frosini.