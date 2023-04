Addio a Lazzeri massaggiatore della pallavolo

CASTELFRANCO

Lo sport, in particolare la pallavolo, il palio e l’associazionismo perdono uno dei personaggi che hanno contribuito a scriverne la storia. E’ morto all’età di 70 anni, Valerio Lazzeri. Tutti lo conoscevano con il soprannone di Valerione, per la sua stazza fisica, ma anche per la sua voce e per la sua presenza sincera e importante, al di là della fisicità, in ogni contesto che lo vedesse impegnato. Per decenni Valerione Lazzeri è stato il massaggiatore delle squadre di pallavolo di Castelfranco. Non c’era partita, al palazzetto o nelle palestre a fianco dello stadio e in quella, storica, della scuola elementare di via Magenta, che senza Valerio. Centinaia di ragazze e ragazzi, dalle prime squadre ai più piccoli del settore giovanile, sono passate e passati sotto le mani di quell’omone che aveva una dote sopra tutte: sapeva stare con la gente.

Che Valerio fosse amato da tutti a Castelfranco lo dimostrano le centinaia di messaggi sulla pagina Facebook della cittadina. E lo dimostrano i ricordi dei tanti giocatori e giocatrici, allenatori, dirigenti, semplici sostenitori delle squadre di volley castelfranchesi. Lazzeri è stato a lungo impegnato anche nel calcio, così come nelle associazioni e in particolare nel Palio dei Barchini con le ruote. Un amante del paese e delle iniziative che negli anni sono state organizzate per coinvolgere gli abitanti, soprattutto i più giovani. Il funerale di Valerio Lazzeri avrà luogo stamani, giovedì 13 aprile, alle 10 partendo dall’abitazione in viale 2 Giugno – dove la salma è esposta da ieri – fino alla chiesa Collegiata dove ci sarà il rito funebre prima della sepoltura nel cimitero di via Usciana.