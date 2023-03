Addio a Claudio Desideri Vasto cordoglio in città

Tanti sanminiatesi, con le lacrime agli occhi, lo rivedono là, sorridente al Bar Cantini, vicino a babbo Dino e mamma Mara, allo zio Raffaello e zia Miranda, autentici simboli di un’epoca per la città. Felice, circondato dalle sorelle e dagli amici, in quel locale di famiglia che ha segnato un pezzo di storia di San Miniato, e un capitolo caro e struggente dell’adolescenza di molti. Rivedono Claudio – appassionato di sport e con un passato nelle file dell’Etrusca – dalla battuta pronta, giocherellone e festoso con tutti. Una caratteristica che è stata il mantra della famiglia Desideri e del bar che ha aiutato a crescere centinaia di ragazzi. Ecco perché il piccolo e grande mondo di San Miniato, da ieri mattina, sta abbracciando, commosso e incredulo, la famiglia Desideri, colpita da un’altro gravissimo lutto. Claudio, si è spento all’ospedale di Siena dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Aveva appena 60anni ed era in pensione dopo aver lavorato in un’azienda del settore alimentare di San Miniato Basso. Alcuni anni fa aveva perso la sorella Lucia, dolcissima ed indimenticabile. Tanti gli amici che hanno affidato ai social un ricordo e una lacrima. Le esequie oggi alle 15 nella chiesa di San Miniato Basso. Claudio lascia la moglie Renata, la figlia Martina, la sorella Anna, la mamma Mara, e un mondo che gli voleva bene.

Carlo Baroni