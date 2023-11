Addio a Claudia Cambi. Scomparsa a soli 29 anni

C’è un mondo che in queste ore piange Claudia Cambi, venuta a mancare a soli 29 anni dopo una lunga malattia combattuta con coraggio e dignità. La frazione di San Romano, dove la giovane viveva (era però originaria di Montopoli), è sconvolta dal dolore. Claudia era molto conosciuta e stimata, era stata una figura di spicco dell’associazione La Stazione e aveva lavorato anche alla cooperativa La pietra d’angolo di San Miniato prestando servizio con dedizione prima come tirocinante per il corso di studi in Comunicazione all’università di Pisa, poi come parte attiva del direttivo. La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il Comprensorio del Cuoio ed ha lasciato nello sgomento tantissime persone. Vasto cordoglio anche sui social, dove si sono moltiplicati ora dopo ora i messaggi. I funerali si svolgeranno stamani alle 10 nel santuario della Madonna di San Romano di Montopoli.