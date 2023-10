Addio a Bruno Mori. Colonna del Carnevale

La morte di Bruno Mori, 85 anni, ha commosso tutti a San Miniato Basso. Era conosciuto come il "Morino". Anche il sindaco Simone Gigioli, ieri, con un post ha voluto partecipare al lutto: "Mi unisco alle condoglianze per la scomparsa di Bruno Mori – scrive il primo cittadino –. Una bellissima persona, sempre sorridente e disponibile, che ho avuto modo di conoscere in tante occasioni alla Casa Culturale.

Alla moglie, alla figlia, agli adorati nipoti vanno le mie più sentite condoglianze".

Bruno, sposato con Fabia, ha avuto una figlia, Monica e tre nipoti: Cristina, il suo gemello Matteo e una sorella minore Sara. Due bisnipoti, gemelli: Matteo e Matilde. Una grande e bella famiglia, molto unita e innamorata di nonno "Morino", che era anche un grande appassionato di ballo con tante serate in compagnia dei tanti suoi amici, tra cui ricordiamo Gabriello Bertini e sua moglie Liliana – deceduti di recente – e rimasti nel cuore di tutti. Bruno Mori era anche una persona molto vicina al mondo della Casa Culturale e delle sue tante attività.

Una tra tutte: il "Morino" era la colonna portante del carnevale dei bambini di San Mlniato Basso; era lui, l’allegro e affettuoso conducente del trenino dei bambini in maschera. Una persona perbene. Amata e rispettata. La sua morte ha destato vasto cordoglio e sgomento. "Sempre gentile, non si arrabbiava mai, non voleva mai creare disturbo, era sempre pronto per fare tutto ed esserci per tutto": con queste parole la nipote Cristina ha condiviso con tutti, ieri, il ricordo del "Morino" ed il suo amore sconfinato per il nonno. Oggi le esequie.

