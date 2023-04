Addandona i rifiuti lungo il fiume Era, denuncia e maxi sanzione

All’esito dell’attività d’indagine è scattata la maxi sanzione per quel cumulo di rifiuti lasciati in prossimità di un corso d’acqua. I carabinieri della stazione forestale di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio nel comune di Peccioli (lo stesso Comune aveva segnalato la discarica abusiva), hanno rinvenuto, lungo il fiume Era, un consistente abbandono di rifiuti speciali pericolosi costituiti da secchi di vernice usati e sacchi neri contenenti polvere di vernice presumibilmente derivati da attività di levigatura. Le indagini effettuate – volte a trovare tracce che potessero ricondurre all’autore del gesto – hanno consentito di risalire al presunto responsabile dell’illecito smaltimento. Si tratta del titolare di una ditta, che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pisa per l’abbandono. L’imprenditore – dopo i controlli di legge – è sanzionato per un importo di 4133,33 euro per irregolarità nella tenuta dei registri carico e scarico dei rifiuti.