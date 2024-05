Accordo per lavoro e formazione. Il Comune riattiva lo sportello: "Un centro servizi nell’area Pip"

di Gabriele Nuti

Il lavoro. L’economia. Lo sviluppo del settore calzaturiero e non solo e del Pip (Piano insediamenti produttivi di Ponticelli) i cui spazi non sono appetibili per i costi di salvaguardia ambientale. Va in questa direzione l’accordo di collaborazione che l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha sottoscritto ieri con i rappresentanti delle agenzie del lavoro e interinali e del Consorzio Toscana Manifatture (ex Consorzio Calzaturieri). Presenti la sindaca Manuela Del Grande, il vicesindaco Maurizio Lucchesi e gli assessori Laura Falorni e Romano Nieri, il presidente e il direttore del Consorzio Toscana Manifatture Aldo Bertoncini e Gianluca Papini e le rappresenanti e i rappresentanti delle Agenzie interinali e del lavoro Adecco, Adhr, Staff, Maw, Humangest, Atempo, Synergie Italia, G.I. Group, Orienta, Openjobmetis, Ali (agenzie di Pontedera e di Santa Croce), Etjca (agenzie di Santa Croce e Porcari), Randstad e Apis. "Abbiamo riattivato il servizio per i cittadini in cerca di occupazione – ha detto la sindaca Del Grande – Si tratta dello Sportello integrato del lavoro e delle imprese che farà da tramite tra le persone che cercano lavoro e le Agenzie e il Consorzio che è per il nostro territorio un valore aggiunto per l’innovazione, la formazione e la promozione di una filiera toscana della moda efficiente e moderna. Il cittadino in cerca di occupazione viene coinvolto in un percorso sulla base delle attitudini e del percorso formativo in modo da essere inserito in ambito lavorativo definitivo". La formazione dei giovani è il punto essenziale del lavoro che Comune, Consorzio e Agenzie vogliono portare avanti. E per la formazione il Comune di Santa Maria a Monte sta pensando di attingere a un bando della Regione per un milione di euro per la realizzazione di un Centro Servizi nell’area Pip di Ponticelli che non è mai decollato. Attualmente il Consorzio Toscana Manifatture effettua corsi di formazione per 150-200 giovani all’anno. "Ma gli spazi a Santa Croce non bastano più" ha detto il direttore Papini. Per informazioni contattare il Comune (Rosita Pugi dello Sportello Lavoro) dal lunedì al venerdì (8,30-13,30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, telefono 0587 261635) e Margherita Amelia Masotti, training manager del Consorzio Toscana Manifatture (9-12 e 15-17, telefono 0571 386089).