Accordo Comune-Finanza. Più strumenti per sorvegliare le attività legate al Pnrr

VOLTERRA

E’ stato siglato il protocollo di intesa tra il Comune di Volterra e il comando provinciale della guardia di finanza di Pisa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Pnrr. L’accordo, firmato dal sindaco Giacomo Santi e delle Fiamme Gialle, colonnello Salvatore Salvo, ha lo scopo di migliorare l’efficacia delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni di danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Pnrr, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti. Il Comune di Volterra si impegna a comunicare alla Finanza le informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finalebeneficiarioattuatore o quale stazione appaltante. Metterà a disposizione della guardia di Finanza dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo. A sua volta la Finanza, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, comunicherà al Comune, laddove necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri interventi.