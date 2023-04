Accolti i gemelli di Wunsiedel

Nei giorni delle festività pasquali, il sindaco Giacomo Santi ha ricevuto nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, insieme al presidente e alcuni componenti del comitato gemellaggi, una nutrita delegazione proveniente dalla città gemellata di Wunsiedel, in Germania. "Saluti e scambi di una felice e consolidata amicizia che le due città hanno conservato nel tempo anche attraverso le rinnovate ospitalità negli anni dei gruppi storici e del Coretto dei Pinguini – scrive Santi - accogliamo con gioia il tanto atteso ritrovarci e il ritorno degli abbracci, dello scambio delle tradizioni e della condivisione culturale e attendiamo il prossimo appuntamento internazionale che è in programma dal 4 al 7 maggio per l’iniziativa fra Volterra e le sue città gemellate, ‘Città Gemelle-Volterra incontra l’Europa".