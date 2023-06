Accoltellato e rapinato nell’ex Consorzio agrario

PONTEDERA

Un uomo è stato accoltellato e rapinato nella notte nel dormitorio abusivo dell’ex Consorzio Agrario, a Pontedera, a ridosso della ferrovia e dei Villaggi. Il ferito, un 56enne di origine marocchina, senza fissa dimora, è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Lotti. La prognosi è riservata. L’aggressore – anche lui originario del Marocco, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine cittadine – è stato arrestato dai carabinieri al termine di una velocissima attività di indagine. Stava per salire su un treno diretto a Firenze. Ma i militari dell’Arma sono stati più veloci.

Quando l’hanno fermato, a ridosso dei binari della stazione cittadina, l’hanno trovato ancora con le mani e i vestiti macchiati di sangue. Ovviamente le tracce ematiche sono state repertate e verranno comparate con il sangue della vittima, ma sulla sua responsabilità non vi sono dubbi. Il rapinatore ha 33 anni. E’ stato arrestato e trasferito al carcere Don Bosco di Pisa. E’ accusato di "rapina a mano armata e lesioni aggravate in danno di un connazionale".

L’accoltellamento è avvenuto in piena notte, poco prima delle 3. I soccorritori del 118, i primi ad arrivare per prestare le prime cure al ferito, sono stati allertati da alcuni giovani stranieri che si trovavano nella struttura occupata abusivamente e trasformata in dormitorio. Sono stati gli stessi operatori del 118 a richiedere l’intervento dei carabinieri visto il quadro della situazione e dopo aver riscontrato le numerose e gravi lesioni da arma da taglio sul corpo del cinquantaseienne al quale l’accoltellatore aveva rubato il portafogli.

All’ex Consorzio Agrario sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri della stazione e dell’aliquota radiomobile della compagnia cittadine. L’aggressore, come detto, è stato bloccato alla stazione mentre cercava di salire su un treno e scappare verso Firenze.

gabriele nuti