Accoltellata in strada, l’arresto lampo: "Onore al lavoro dei carabinieri". La città omaggia e ringrazia l’Arma

"Il garbo, l’amicizia, l’attenzione dei cittadini di Pontedera che ci apprezzano, sono gli encomi più belli", ha detto il colonnello Mauro Izzo, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, intervenuto alla breve, ma importante, cerimonia in Comune con la quale il sindaco Matteo Franconi e la giunta, a nome della città, hanno voluto rendere omaggio alla Benemerita per tutto quello che fa. E l’importanza del ruolo dei carabinieri è stata confermata dai fatti del drammatico 14 ottobre scorso, quando un uomo aggredì in strada, tentando di ucciderla, la donna con la quale aveva avuto una frequentazione a cui la vittima aveva posto fine qualche settimana prima. Dopo aver ricevuto una scarica di botte da quello che, poi, l’avrebbe accoltellata in strada lasciandola in un lago di sangue. Ecco, quella mattina – come ha sottolineato Franconi – c’è stata la sinergia perfetta e strategica tra carabinieri, polizia e uomini della municipale immediatamente intervenuti sul fatto.

"Fu una giornata particolare e drammatica – ha sottolineato Franconi –. Con la comunità sotto choc, due carabinieri interruppero rapidamente la fuga dell’uomo che aveva piantato un coltello nella gola ad una nostra concittadina". Sono il tenente colonnello Carmine Gesualdo, comandante della compagnia della città, e il brigadiere Marco Pagano. Furono loro, agendo con rapidità, a correre alla stazione e rintracciare Valerio Spinelli, 46 anni, bagnino di Livorno, che avrebbe preso il treno per tornare a casa, dopo aver lasciato agonizzante sotto casa Rosanna Calistro, 57 anni, ex guardia penitenziaria. Il fatto accadde poco dopo le 11 del mattino, in via De Nicola, quando la donna uscì per andare a fare la spesa. Una coltellata micidiale, dopo la quale l’uomo si incamminò lungo le strade del centro per raggiungere la stazione. Qui, dopo che l’attenzione degli inquirenti si era focalizzata su di lui – ed aver ricordato che non aveva la macchina –, si erano recati anche Gesualdo e Pagano, in borghese: non lo avevano mai visto, non conoscevano Spinelli, ma la loro attenzione fu attratta da un soggetto che teneva fra le mani un fazzoletto che sembrava intriso di sangue. L’ufficiale lo chiamò; "Valerio?". Lui si voltò. In un battibaleno lo immobilizzarono: in tasca aveva ancora il coltello con cui aveva cercato di mettere fine alla vita della donna che aveva deciso di chiudere i rapporti con lui. Ad entrambi, ieri, è stata consegnata una targa di ringraziamento. Così come una targa è stata consegnata al colonnello Izzo per ringraziare tutta l’Arma, le stazioni e le sue articolazioni, per tutto quello che hanno sempre fatto e che continuano a fare.

Tanti uomini che ogni giorno antepongono il bene e la sicurezza delle comunità alle loro esigenze personali. "In silenzio, con tanti sacrifici, per dare risposte ai bisogni della popolazione", ha precisato Izzo. Che non sono solo quando accadono gravi fatti. Ma una vicinanza continua e costante, fatta anche di piccole cose: una parola, un aiuto, un consiglio. "Vedere la divisa, per tutti noi, è motivo di tranquillità", ha detto Angela Pirri, presidente del consiglio comunale di Pontedera.