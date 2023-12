Accanto al Comune è stato realizzato un centro ricreativo e culturale

Ecco il centro ricreativo "Sandro Pertini". Siamo a Fauglia. E il centro è stato realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Toscana e il sostegno della SdS pisana nell’ambito delle politiche di investimento in campo sociale e sociosanitario. Le risorse sia comunali che di provenienza regionale sono state utilizzare per una riqualificazione dei locali interni e un miglioramento degli impianti elettrico e di riscaldamento. Inoltre sono stati acquistati arredi e attrezzature informatiche per dotare il centro di tutta una serie di materiali che potranno essere utili alle attività sociali, culturali e ricreative che vi saranno realizzate."Siamo molto soddisfatti di questo risultato - dice il sindaco Alberto Lenzi - frutto di un lavoro trasversale e condiviso con tutti i settori dell’ente che hanno condiviso e reso fattibile il progetto dell’amministrazione. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto va agli assessori Pietra Molfettini e Carlo Carli che hanno seguito passo passo gli stati di avanzamento dei lavori e delle attività supportati dai vari uffici comunali".

" E’ stata una corsa contro il tempo perchè la notizia del finanziamento è giunta solo lo scorso ottobre e entro dicembre dovevamo aver realizzato tutto pena la revoca del contributo – aggiunge il primo cittadino –. Oggi perciò siamo fieri di consegnare alla cittadinanza e alle associazioni del territorio un luogo riqualificato e accogliente, idoneo a diventare centro di socializzazione e polo attrattivo per tante iniziative rivolte a tutta la popolazione. Perciò condividiamo volentieri questo momento di festa della nostra comunità insieme a tutti coloro che a diverso titolo hanno avuto un ruolo nel raggiungimento di questo traguardo". ‘L’amministrazione comunale di Fauglia invita la cittadinanza all’inaugurazione del centro ricreativo ceh si terrà il 29 dicembre alle 10,30 nei locali adiacenti al municipio.