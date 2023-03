Accademia Sepolti Nuove cariche

Si rinnovano le cariche all’Accademia dei Sepolti: gli Accademici, con voto a scrutinio segreto, hanno confermato Umberto Bavoni sul più alto scranno, quello presidenziale di Consolo. Bavoni, storico dell’arte ed ex dipendente comunale, è stato per molti anni direttore del museo diocesano d’arte sacra di Volterra e ha al suo attivo diversi studi sulla storia religiosa e civile della città. Per le restanti cariche del seggio sono stati confermati nei loro ruoli i due Censori, Piero Fiumi e Marcella Paggetti, il segretario Alessandro Furiesi e il tesoriere Graziano Pantani. Cambio invece nel ruolo di Ospite, dove Gianna Pasquinelli subentra a Alessandra Capecchi. Sindaci revisori sono risultati confermati Anna Chiodi e Simone Migliorini. Nella circostanza sono stati ammessi tra gli Accademici corrispondenti cinque nuovi membri: Linda Cioni, docente di storia dell’arte nelle scuole superiori, Simone Maria Collavini e Mauro Ronzani, docenti di storia medievale all’università di Pisa, Sabina Spannocchi, presidente della Società Storicadella Valdelsa, Giuliano Torrebruno, avvocato penalista e cultore di storia e di arte. Da segnalare l’avvicendamento nella carica di direttore responsabile della Rassegna Volterrana, affidata a Alessandro Furiesi, incaricato dell’archivio storico Diocesano di Volterra. Il Seggio Accademico ha inoltre illustrato le attività e le iniziative istituzionali per l’anno in corso: la presentazione di nuove pubblicazioni, una giornata di confronto con le Accademie e le Società Storiche della Toscana, un incontro di studio sulla Cattedral dal punto vista storico-archeologico, un convegno su Alessandro Manzoni nei duecento anni dalla sua elezione ad Accademico Sepolto.