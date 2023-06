Accademia degli Euteleti di San Miniato, presentato programma di celebrazioni per i 200 anni

Due secoli. Li festeggia l’Accademia degli Euteleti di San Miniato. Il programma di festeggiamenti di questa storica realtà scientifico-culturale è stato presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze. All’appuntamento hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente dell’Accademia Luca Macchi (nelle foto), il sindaco Simone Giglioli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini. L’Accademia, che in passato ha annoverato come soci anche Alessandro Manzoni e Giosuè Carducci, promuove lo studio delle lettere delle scienze e delle arti. "L’Accademia degli Euteleti – ha affermato il presidente Eugenio Giani - è una straordinaria istituzione culturale di cui sono orgoglioso di far parte. I duecento anni che ha alle spalle non gli impediscono di essere presenza viva e operosa nel presente e sono certo che l’Accademia saprà proiettarsi verso il futuro. La sua volontà, libera come suggerisce il nome, nell’associarsi intorno alla cultura, è linfa vitale che auspico possa ravvivare sempre di più le nostre comunità". Il presidente Salini ha sottolineato il legame tra la Fondazione e l’Accademia perchè "proprio dagli Euteleti fondatori nasce l’idea di creare quella che sarà la Cassa di risparmio di San Miniato".

Primo appuntamento con le celebrazioni, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, è il 30 giugno, quando a Palazzo Grifoni di San Miniato sarà presentato il volume monografico “Accademia degli Euteleti 1822 – 2022” con il professore Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili. Tra settembre e ottobre, sono previste una serie di conferenze. Chiusura il 14 ottobre alle con il concerto dei Maestri Antonio e Sara Galanti.

C. B.