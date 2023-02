"Abito qui vicino, verrò spesso a trovarvi"

Il vescovo Giovanni ha scelto di inziare il cammino nella sua nuova diocesi partendo da Casa Verde della Fondazione Stella Maris. Una visita densa di significato, nel giorno del suo ingresso quando ha ricevuto l’abbraccio di tutta la comunità. Ma Casa Verde è un luogo davvero spaciale. Vediamo allora i primi minuti del nuovo vescovo a San Miniato. Fuori, appeso alla cancellata di accesso della moderna struttura, c’era un bellissimo striscione che recitava "Benvenuto Vescovo Giovanni". Al cancello, ad attenderlo, c’era il presidente, . Giuliano Maffei, che ha accolto monsignor Paccosi illustrando cosa è la Fondazione Stella Maris, come si compone, cosa è Casa Verde e la sua missione, nonché l’attività che quotidianamente svolge a favore dei più fragili.

Ad accoglierlo c’erano gli ospiti del presidio, insieme alla direttrice, Michela Franceschini, il direttore sanitario Giovanna Sorrentino, e tutti gli operatori di Casa Verde. Per la Fondazione Stella Maris erano inoltre presenti il direttore generale, Roberto Cutajar, il direttore scientifico, Giovanni Cioni, il Giuseppe Paladino, e consiglieri di amministrazione. Il vescovo ha potuto conoscere gli ospiti, le donne e gli uomini giovani e adulti, che l’hanno acclamato intonando canti, declamando poesie e presentandosi, uno a uno, scandendo il proprio nome e cognome. È stato un incontro amichevole e semplice quello del vescovo Giovanni, che ha informato "i ragazzi e le ragazze" di Casa Verde: "Abito qui a due passi e verrò spesso a trovarvi".

Il vescovo è stato favorevolmente colpito dalla realtà di Stella Maris, annunciando che presto visiterà anche il presidio di Marina di Pisa e la sede di Calambrone. Prima di proseguire con le altre visite in programma, ha fatto i complimenti a tutti gli operatori.

"C’è ancora molta strada da fare insieme – ha detto il presidente Maffei, spiegando a monsignor Paccosi l’importanza della Stella Maris e la grande missione che svolge. "La Stella Maris, nella sua follia amorosa, vuole, infatti, continuare a costruire per il bene comune. Oggi siamo impegnati in lavori edili qui a Casa Verde per completare il Centro Diurno – ha detto Maffei –. Stiamo mettendo in sicurezza antisismica tutti gli edifici di Calambrone, e per tener vivo l’entusiasmo stiamo per iniziare la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi a Pisa". "A San Miniato la Casa Verde è riconosciuta ed amata da tutta la cittadinanza, abbiamo la fortuna di vivere e sentire il calore di una comunità che ci accoglie e ci sostiene", aggiunto Michela Franceschini, direttrice del presidio riabilitativo.

C. B.