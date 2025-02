"Abbiamo solo tanti discorsi. E senza alcun finaziamento"

Restano le pomemiche. Manola Guazzini (Gruppo Misto) attacca: "I tempi di intervento strutturale e risolutivo non si sanno. E per di più si è scoperto che il tanto sbandierato ampliamento del Cencione, alla fine della passata legislatura ed in campagna elettorale, per risolvere il problema dei parcheggi nel centro storico, per il quale abbiamo un progetto di fattibilità che prevede una spesa di oltre 3milioni e 200mila euro per 20 posti auto, passerà in subordine al consolidamento di quel tratto di versante".

"Alla fine dei tanti discorsi questa è la realtà – chiosa Guazzini –: non abbiamo un progetto serio, cioè non a pezzi, del consolidamento dell’intera rupe di San Miniato; non abbiamo i finanziamenti per il progetto dell’ampliamento del Cencione e probabilmente, qualora si avessero saranno destinati al consolidamento della rupe; non abbiamo la certezza dei tempi; se sono quelli di Via Bagnoli passerà quasi un decennio; rimarrà il problema dei parcheggi nel centro storico"