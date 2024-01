"Abbiamo a cuore le nostre scuole". Contributo di 150 euro dal Comune a tutti gli alunni della prima media

PALAIA

"Abbiamo a cuore la presenza delle scuole nei nostri paesi, sono presìdi educativi e sociali fondamentali. Continuiamo pertanto anche quest’anno con questo sostegno concreto per aiutare le famiglie che danno fiducia al nostro sistema scolastico". Così il sindaco di Palaia, Marco Gherardini, commenta la scelta che l’amministrazione comunale da lui guidata compie anche quest’anno per aiutare le famiglie e sostenere in questo modo i plessi scolastici del territorio comunale a proseguire la loro attività messa a rischio da fattori contingenti, primo tra tutti il calo demografico.

Per questo motivo la giunta comunale, con uno dei provvedimenti adottati a inizio anno, ha deciso di concedere un contributo di 150 euro a tutti gli alunni iscritti alla prima classe della scuola Secondaria di primo grtado "Andrea Pisano" di Palaia.

"Il nostro ente – si legge nella delibera della giunta presieduta dal sindaco Marco Gherardini – si è sempre attivato per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e per incentivare le iscrizioni presso le scuole del Comune, al di là di tutti i problemi derivanti dal calo delle nascite e dall’urbanizzazione delle località di pianura a discapito della zona collinare. Al fine di promuovere la frequenza degli alunni iscritti alla classe prima della scuola media ’A. Pisano’, unica nel Comune ed ubicata nel capoluogo, che negli anni decorsi ha visto un notevole calo di utenti, l’amministrazione comunale ha intenzione di mettere in atto varie iniziative tese ad incentivare le iscrizioni, tra le quali un contributo di 150 euro per l’acquisto dei libri scolastici per gli iscritti alla prima media per l’anno scolastico 2023/2024".

Il totale dei beneficiari del contributo è di 24 studenti e studentesse iscritti alla classe prima C del plesso della Secondaria di primo grado di Palaia.

Il contributo è pro-capite ed è concesso a tutti gli iscritti che frequentano la classe prima 2023-2024 di Palaia, senza alcuna restrizione in base al reddito delle famiglie o ad altre indicazioni. L’unico motivo, come ha spiegato il sindaco Gherardini, è sostenere le famiglie nella scelta di scuole di collina, a rischio chiusura per colpa dello spopolamento causato dal calo demografico o da scelte che non sempre corrispondono con il bene dei ragazzi, ma rispondono alle logiche della comodità per i genitori.

gabriele nuti