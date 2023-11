A Terricciola "Leggo per legittima difesa"

TERRICCIOLA

Leggo per legittima difesa. Si chiama così il calendario di iniziative presentato ieri mattina a Terricciola. Un progetto realizzato dal Comune di Terricciola in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro Aps e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana, che animerà da dicembre 2023 a dicembre 2024 il territorio di Terricciola con eventi dedicati alla lettura. "Terricciola è un terreno fertile per il vino ma meno per eventi di questo tipo. Sono orgoglioso – ha aperto il sindaco Mirko Bini – del progetto presentato oggi perché nasce da una collaborazione iniziata un anno e mezzo fa quando, insieme a Franco di Corcia ci siamo dati come obiettivo quello di riportare quella bellissima scatola murata che è il nostro teatro tra le persone". Una rassegna che comprende sette aree di intervento. Si comincia il primo dicembre con la "Strada dei libri" una manifestazione che vedrà colorare di libri vari angoli di Terricciola e frazioni. Ci sono le favole di Peter Pan, letture teatralizzate itineranti per i più piccoli. E ancora il progetto "Regala una favola" per donare a domicilio una storia per tutti coloro che vorranno trasformare il proprio salotto in palcoscenico. C’è il laboratorio di lettura ad alta voce "Paese mio" per creare una comunità di lettori e "Mai più soli" che prevede la formazione di un gruppo di volontari che saranno coinvolti per tutto l’anno 2024 in occasioni di lettura dedicate alle nonne e ai nonni. A Terricciola prenderà vita anche una sorta di libreria umana con "Anch’io sono un libro"; infine "La tribù che legge" con due accampamenti dedicati ai più piccoli con all’interno tutto il necessario per leggere insieme d’estate.

"Un progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione per 15 mila euro – hanno spiegato Franco Di Corcia jr, direttore artistico dei Pensieri di Bo’ e Mattia Pagni, creativo del Teatro di Bo’ – una fiera del libro che durerà 12 mesi. Grazie al Comune e alla responsabile Simona Callai per averci supportato. Il nostro augurio è che questo possa essere un anno in cui poter imparare a innamorarci dei libri, che sono davvero la nostra salvezza". Un festival che di fatto è cominciato subito dopo la conferenza stampa con la presentazione del libro Nera con forme di Marianna The Influenza (casa editrice le Plurali).