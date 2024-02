A teatro con Katia Beni Un incontro possibile

La stagione del teatro liquido ritrova una dei suoi volti più noti e affezzionati alla rassegna: Katia Beni. L’undicesima stagione dal sottotitolo “Utopia del Buongusto in tempi freddi“ darà vita domenica 4 febbraio alle 18 al Teatro Verdi a Casciana Terme allo spettacolo Incontri possibili (atto IV). Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione con Katia Beni intervistata Andrea Kaemmerle.

"Sarà un’occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita", dicono gli organizzatori dell’evento. Un tavolo, due bottiglie di rosso, un tagliere di ricordi, crostini di aneddoti e poi parole sulla vita, la filosofia, gli amori e le battaglie culturali. Una chiacchierata che è già teatro di per sè. Quarto appuntamento di un progetto fatto per giocare con grandi artisti del teatro toscano degli ultimi 100 anni. Questa volta la grande ospite è Katia Beni, talentuosissima produttrice di buonumore e

non solo. Protagonista in tantissimi progetti in cinema, tv, presenza costante sui palcoscenici di tutta Italia.

"Katia incrocia da tempo le strade con Guascone Teatro ed è per noi un’amica importante – commenta la compagna – In questo appuntamento confidenziale ed allo stesso tempo vulcanico torneranno a galla gli episodi e gli aneddoti di una carriera fatta di sagacia e grinta. Un’occasione per conoscere meglio il suo mondo e tanti aspetti di un mestiere che in qualche modo rimane sempre molto misterioso ed artigianale. Come sempre negli “Incontri impossibili” a far da sobillatore ci sarà Kaemmerle, come sempre impegnato a far confessare i grandi ospiti in un ruolo a metà tra Cathrine Spack e Socrate".

Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Su prenotazione è possibile avere il tagliere a gusto dell’artista 10 euro (tagliere con bevuta).

Prosegue invece il laboratorio di teatro “Buttati” a cura di Adelaide Vitolo e Marco Fiorentini. Un corso di teatro, un percorso per chi a fare teatro non ci ha mai pensato.