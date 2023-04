A spasso tra le balze e la cinta muraria

Un tour fra storia e natura, con il quale sarà possibile ammirare l’anello della cinta muraria e i calanchi delle Balze su un antico tracciato: è l’evento previsto per domenica 30 aprile con ritrovo al parcheggio di Docciola alle 14.30. Ecco il percorso: dalle Colombaie alle mura etrusche di Santa Chiara e della Berniona per arrivare a porta Menseri, la Badia e risalire fino all’antico tracciato dei Mulini e giungere, infine, alle mura etrusche del Concino e al teatro romano. L’evento è organizzato da ‘OdiApiedi, escursioni e trekking’. Per prenotazioni: 349-2303093. L’escursione si concluderà intorno alle 19.30.