A spasso per scoprire le fortificazioni lungo l’Arno

CALCINAIA - VICOPISANO

Una camminata in un luogo che ha segnato la storia del territorio. Domenica 26 novembre, a partire dalle 8.30, il gruppo culturale Ippolito Rosellini si farà protagonista di una passeggiata lungo l’Arnostellung, la linea dell’Arno fortificata dall’esercito nazista nel corso della seconda guerra mondiale. In un tratto di circa 5 chilometri è racchiusa infatti una quantità di storie e di documenti veramente incredibile: atti impressi che servono a illustrare questa linea di sangue e il tragico momento storico che il territorio ha attraversato nel corso del 1943 e del 1944. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Calcinaia e della città di Vicopisano e serve a preparare il terreno per la nascita di un parco storico dell’Arnostellung. Così, questa parte del territorio pisano presenterà al pubblico locale e ai turisti la più completa antologia di fortificazioni dal X al XX secolo che si possa trovare. Guida dell’evento sarà il professor Giovanni Ranieri Fascetti, storico dell’urbanistica e archeologo. Sarà possibile partecipare liberamente, senza necessità di prenotazione. Il cammino partirà dal palazzo comunale di Calcinaia con appuntamento alle 8.30 e terminerà nella piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena.