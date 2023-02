"A rischio il numero delle ambulanze"

C’è preoccupazione su quello che sarà la gestione del servizio delle emergenze in Val di Cecina. Lo sottolinea in un comunicato la Lega SPI- CGIL Volterra- Val di Cecina - Colline in cui manifesta timore rispetto alle nuove linee guida della Regione Toscana , approvate con delibera 1424 dello scorso 12 dicembre. "Dal riordino del settore dell’emergenza sanitaria territoriale – scrivono – potrebbero emergere, anche in Alta Val di Cecina notevoli e pericolose ripercussioni riguardo la gestione del servizio di emergenza 118, con una significativa riduzione del numero delle ambulanze medicalizzate (ovvero quelle con medico a bordo)". Una delibera che tra i suoi obiettivi ha quello di armonizzare il servizio dell’emergenza su tutto il territorio regionale.

"Dopo che in tutti questi anni – continuano le sigle sindacali – è stato possibile mantenere realtà di eccellenza come ad esempio quella del 118 di Castelnuovo Val di Cecina che, pur con lo sforzo e il sacrificio di tanti volontari, fa fronte egregiamente alle necessità di pronto intervento di un’area intercomunale vasta, decentrata e lontana da ogni presidio ospedaliero come quella compresa nei comuni di Castelnuovo, Pomarance e Monteverdi, é impensabile che si possa anche solo ipotizzare di togliere un servizio vitale per i nostri cittadini come quello della disponibilità di una ambulanza medicalizzata".

Un’area geografica lontana anche dai più vicini ospedali. "È del tutto evidente – proseguono – che in realtà come la nostra, in cui occorrono anche delle ore per raggiungere il più vicino ospedale, la presenza di un medico a bordo non solo é necessaria, ma determinante per la salvaguardia della salute e persino della vita dei pazienti trasportati. A fronte di questo stato di cose la Lega SPI- CGIL Volterra Val di Cecina Colline chiama tutti i nostri iscritti e tutti i cittadini alla massima vigilanza e mobilitazione. Ci attiveremo inoltre con immediatezza e decisione, sia a livello sindacale che istituzionale affinché venga prontamente respinto ogni eventuale proposito di mettere in pericolo un servizio di vitale importanza per le nostre comunità". Una situazione che va ad aggiungersi a un quadro già complesso. In queste ultime settimane sulle colonne di questo giornale abbiamo più volte dato voce alle associazioni di volontariato strette tra la responsabilità sociale di mantenere vivo un servizio necessario per la comunità e le tante difficoltà normative che si sommano anche alla drammatica carenza di volontari che di fatto impedisce un ricambio generazionale. Un elemento che sta portando molte realtà a pensare di assumere come dipendenti gli ex volontari, per non veder diminuire i servizi.

S.E.