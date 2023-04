A Peccioli sei corsi di formazione per i giornalisti

Dopo la singola lezione organizzata lo scorso autunno, Peccioli torna a ospitare la formazione rivolta ai giornalisti pubblicisti e professionisti, ma stavolta in un percorso in più incontri. Dalla collaborazione con la Fondazione Odg e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, infatti, è nata l’idea di organizzare nel Comune sei incontri formativi per capire come raccontare al meglio la sostenibilità dal punto di vista giornalistico. "Che la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Ordine professionale abbiano identificato Peccioli come il luogo adatto e Belvedere come il partner ideale per avviare questo progetto di formazione professionale incentrato sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, è per noi una soddisfazione – commenta il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni –, a riprova del fatto che il Sistema Peccioli può dirsi ormai un modello riconosciuto e apprezzato. Un ringraziamento quindi alla Fondazione e all’Ordine dei Giornalisti per averci coinvolti in questo progetto". l primo appuntamento si terrà la mattina di sabato 6 maggio al Palazzo Senza Tempo. Gli eventi successivi si terranno il 27 maggio, il 10 giugno, il 23 settembre, il 28 ottobre e 18 novembre.