A Pasqualetti il premio della Camera della Moda fashion trust

Lo stilista Niccolò Pasqualetti ha vinto il prestigioso premio Camera della Moda Fashion Trust. Dieci erano i finalisti di brand indipendenti ed ha vinto il designer di San Miniato. "Per l’estetica romantica e l’approccio sartoriale e d’avanguardia di Made in Italy – si legge nella motivazione – Per le visione completa e matura del marchio adatto all’internazionalizzazione –. Per le creazioni romantiche e poetiche che danno uno stile moderno e contemporaneo". Pasqualetti (nella foto) è uno voce nuova ed interessante del panorama della moda italiana.

Il giovane sanminiatese, classe 1994, nelle settime scorse ha presentato la sua prossima collezione autunno inverno 20232024 durante la settimana della moda di Parigi all’interno del calendario ufficiale della Paris Fashion Week organizzata dalla Federation de la Haute Couture et de le Mode. Un traguardo importante: la vetrina più celebre al mondo.