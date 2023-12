A Natale libri per te. Il gran finale

A Peccioli si conclude oggi per "A Natale libri per te", un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere. Insieme al temporary store di librerie, la giornata in collaborazione con Il Post di Luca Sofri inizierà con Luca Bottura e Maurizio de Giovanni, proseguirà con Gipi, Nana Kwane Adjei-Brenyah e si concluderà con la proiezione del documentario, dedicato alle poesie e alla personalità di Patrizia Cavalli, di Francesco Piccolo e Annalena Benini, che sarà presente in sala. Dodici le librerie dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%.