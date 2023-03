A fuoco la casa Centenaria tratta in salvo

PONTEDERA

Momenti di paura in un appartamento di un condominio di via Benedetto Croce, nella zona di Fuori del Ponte, dove un’anziana di quasi 102 e la sua badante hanno rischiato di rimanere intrappolate nell’incendio della cucina. E’ successo ieri mattina intorno a mezzogiorno.

Le due donne sono state tratte in salvo da due carabinieri della stazione cittadina che erano in servizio per controlli e monitoraggio del territorio non lontano dalla casa andata a fuoco. I due militari, senza paura, si sono buttati nella cucina in fiamme e hanno salvato la donna ultracentenaria, disabile, e la badante.

L’anziana padrona di casa non voleva essere portata fuori dalla casa perché voleva rimanere a verificare che l’incendio venisse spento. Insomma, come un capitano degno di questo nome non ne voleva sapere di lasciare la casa. Poi è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Sta bene e non ha riportato conseguenze dall’incendio. Così come sta bene la sua badante.

I vigili del fuoco di Cascina hanno portato a compimento le operazioni di spegnimento dell’incendio e messo in sicurezza la casa. L’appartamento non è agibile per problemi al solaio. Da quanto emerso dai primi accertamenti pare che il rogo sia divampato per un corto circuito all’impianto elettrico. L’anziana e la badante sono state ospitate dalle figlie della donna. Nessun danno agli altri appartamenti del condominio.

g.n.