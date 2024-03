Domenica 3 marzo torna alla biblioteca dei Ragazzi di Fornacette, a partire dalle 15.30, l’iniziativa "A che libro giochiamo?", un’idea che coinvolge adulti e bambini nella lettura di un testo pensato appositamente per i più piccoli e successivamente in un laboratorio che prende proprio spunto dal libro, per realizzare un’opera creativa che si potrà portare a casa a ricordo della bella esperienza. Per partecipare è necessario chiamare il numero 0587 265410. L’iniziativa è gratuita ma è necessaria la prenotazione.