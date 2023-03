"A cena da Ferruccio" con gli studenti, buona la prima

VOLTERRA

Apertura con il botto per il progetto "A cena da Ferruccio" dell’alberghiero Niccolini. Il team Contessa Matilde si è cimentato nella prima delle quattro serate previste. Il Chiostro delle Monache, nella chiesa di San Girolamo, il luogo deputato ad accogliere la manifestazione. Una sala quasi del tutto gremita ha accolto la prima delle quattro cene previste, preparata a dovere per l’occasione. Gli ospiti, dopo il piccolo aperitivo, sono stati accompagnati dai ragazzi dell’accoglienza ai rispettivi tavoli e hanno potuto prima ascoltare la presentazione dei piatti, poi vedere e gustare i piatti realizzati dai ragazzi. Un primo (paccheri su specchio di cavolo cappuccio viola, guanciale croccante, salsa di pecorino volterrano) un secondo (filetto di maiale lardellato, salsa al cointreau e lime, croccante di noci - e un dolce) tartellette di sablée al cacao, lemon card, crema pasticcera e meringa, hanno piacevolmente catturato il palato dei giurati che sono rimasti favorevolmente colpiti dalla bravura dei ragazzi dell’indirizzo alberghiero. Tutti ragazzi delle prime tre classi, da soli, hanno pensato e realizzato il menù, hanno allestito, preparato la sala e servito i piatti, hanno accolto gli ospiti e hanno presentato, di volta in volta, i singoli piatti.