A 50 anni si “regala“ il teatro "Ho raccontato la mia vita con uno spettacolo e un libro"

MONTOPOLI

Cinquanta anni in un libro trasformato poi in due ore di spettacolo teatrale. Questo il regalo che Alessio Maioli autoriparatore di Montopoli si è fatto, e ha fatto ad amici e parenti, per suoi 50 anni. Il tutto tenuto nascosto fino al fatidico giorno: 26 febbraio. Una serata che doveva lasciare il segno coinvolgendo più persone possibili senza essere declinata nella classica cena. Le prime idee partorite già due anni fa quando iniziò a ricevere i primi apprezzamenti sui blog amatoriali che teneva in ambito professionale e sportivo. Un libro che racchiudesse pensieri, episodi, opinioni talvolta esilaranti talaltra tristi o commoventi. Una spremuta di sensazioni che generasse un concentrato dal peso specifico diverso. Armatosi di tastiera ha dato vita a circa 250 pagine titolate, senza presunzione di originalità, "Cinquanta sfumature di Vita" consegnate al crowfunding editoriale di bookabook.it., con tanto di prenotazione online.

"L’idea dello spettacolo teatrale mi è venuta invece pochi mesi fa quando ero alla ricerca di qualcosa che portasse a conoscenza di tutti il mio testo – spiega Maioli – Con l’aiuto di mia moglie Erica, impagabile regista, e delle mie figlie Ester e Iris, che hanno voluto conoscere solo piccole parti per non rovinarsi la sorpresa, sono riuscito a improvvisarmi attore e a organizzare uno spettacolo di due ore e più". Un compito arduo scritto di suo intero pugno, sceneggiato e diretto insieme alla consorte e a una amica. Poi la ricerca del teatro e l’opzione per quello nella frazione di Capanne; l’invito ai partecipanti con la preghiera di non portare regali. Il risultato sono state 200 persone ad applaudirlo e molti di loro a ringraziarlo per aver fatto rivivere spaccati di vita irripetibili. "Chi è venuto alla festa non immaginava di cosa si trattasse fino all’apertura del sipario. Si è creato qualcosa di difficile da spiegare. Non si capiva più chi avesse fatto il regalo a chi. Loro a me con la presenza. Io a loro con i ricordi", conclude Maioli".

Marcello Baggiani