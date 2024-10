80 anni dalla Liberazione. Programma dell’evento con ex sindaci e autorità

Una cerimonia per ricordare e rendere omaggio agli ex amministratori e alle ex amministratrici di San Miniato che, dal 1944 ad oggi, hanno contribuito a costruire la democrazia e a rafforzare la Costituzione repubblicana su questo territorio. Sabato 12 ottobre, dalle 10, all’Auditorium Crédit Agricole, sono attesi non solo coloro che hanno vissuto i passaggi più importanti di questi otto decenni di vita amministrativa della Città della Rocca, ma anche gli eredi e i familiari di coloro che non ci sono più. Saranno presenti il sindacoSimone Giglioli, la giunta, Matteo Betti presidente del consiglio comunale, Andrea Morandi vicepresidente di Istoreco Toscana e il presidente dell’Anpi di San Miniato Delio Fiordispina, anche autore del libro "Le vie della memoria e della democrazia". La toponomastica di San Miniato per la libertà.