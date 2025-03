8 Marzo: "L’otto tutti i giorni". E "Una, nessuna, centomila"

Tante le iniziative per la festa della donna. A Santa Croce il Comune e la commissione Pari Opportunità, organizza "L’otto tutti i giorni" programma di iniziative per tutto il mese di marzo. Mercoledì 12 e venerdì 21, rispettivamente alle 17,30 in biblioteca comunale e alle 17 nella biblioteca dei bambini a Staffoli, laboratorio creativo con lettura del libro "La strada di Margherita". Sabato 15 marzo, in saletta Vallini, "Il potere della scrittura: dialoghi al femminile, un incontro a più voci con le scrittrici locali". A Montopoli "Una, nessuna, centomila". Stamani, alle 9, inaugurazione di una panchina rossa del centro antiviolenza Frida, omaggio del supermercato Conad, nel nuovo piazzale della stazione a San Romano. Alle 10 il gruppo archeologico Isidoro Falchi apporrà una targa in ricordo di Daniela Pagni. Montopoli aderisce all’iniziativa del coordinamento donne Spi Cgil che stamani fa un omaggio alle donne a cui sono dedicate alcune vie del comune. Alle 21,15 in sala Pio XII l’Arco di Castruccio organizza uno spettacolo di canti popolari "Sebben che siamo donne" di e con il gruppo musicale Vincanto. Altri appuntamenti domani, venerdì 14 e sabato 15 marzo per il premio Donna Geniale.