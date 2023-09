71° Gran Premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini, Pogacar e Velasco in gara

PECCIOLI

Le stesse squadre del Giro della Toscana che si sono viste ieri a Pontedera, anche se con qualche novità per quanto riguarda gli atleti (ci sarà anche il campione italiano Velasco), saranno impegnate oggi nel 71° Gran premio Città di Peccioli-Coppa Sabatini sulla distanza di 199 km. Cambia la zona di ritrovo non più allo stadio interessato da lavori, ma a partire dalle 9,45 alll’Incubatore d’Imprese situato nelle vicinanze dello stadio e riconoscibile per l’enorme statua di un uomo rannicchiato sul tetto.

Il via ufficiale da Piazza del Carmine a Peccioli alle 11,30. E il percorso prevede un tracciato ormai conosciuto e molto apprezzato da parte degli atleti. La "Sabatini" raggiungerà Lajatico per tornare a Peccioli scalando il Muro di Greta al km 38. A seguire un circuito di km 24,780 da ripetere 5 volte con le salite di Montefoscoli, Terricciola e Muro di Greta. Infine il circuito finale di km 12,270 per tre volte, con arrivo su via Mazzini poco dopo le ore 16.

Tra i principali iscritti da segnalare ovviamente, primo tra tutti, Pogacar che ieri ha già richiamato la folla. Da segnalare anche Velasco, Moscon, Formolo, Martinez, Bennett, Lutsenko, Carapaz, Sivakov Albanese, Martin, Zana, Fortunato, De Marchi. La diretta televisiva su Rai Sport Canale 58 a partire dalle ore 15.

An.Mann.