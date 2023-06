52enne condannato a un anno di reclusione per violenza sessuale su bambina di 10 anni a Valdera

Un anno, nove mesi e 10 giorni di reclusione. Con la pena sospesa a condizione dell’integrale risarcimento del danno che sarà quantificato in sede civile. Intanto, però, il gup del tribunale di Pisa ha stabilito una provvisionale immediatamente eseguibile di 5mila euro a favore della parte civile. Si è concluso così con rito abbreviato, in tribunale a Pisa, il processo a carico di un 52enne, straniero, accusato di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione del fatto che ha portato al processo, l’uomo avrebbe baciato in bocca una bambina di 10 anni che abitava nel suo stesso condominio. L’avrebbe fatto, per l’accusa, nell’estate del 2021 quando fece entrare la piccola che lo conosceva ed era amica del figlio, nel suo appartamento. I fatti sono avvenuti nella zona. Il racondo della bambina, sotto choc, di quanto avvenuto alla madre (assistita dall’avvocato Sergio Martelli) fece scattare la querela.

Carlo Baroni