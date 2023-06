50enne arrestato con bottiglie di champagne nascoste nella panciera

PONTEDERA

Champagne per brindare... all’incontro con i carabinieri. Un rumeno di 50 anni ha inventato una sorta di panciera – una bottigliera prendendo spunto dalle cartuccera dei cacciatori – nella quale pensava di nascondere alcune bottiglie di champagne di un noto marchio ed eludere così l’attenzione della sorveglianzai e i controlli di un noto supermercato di Pontedera. Ma, evidentemente, il giro vita un po’ troppo abbondante l’ha tradito. Quando è arrivato all’uscita, ovviamente, è persino inutile sottolinearlo, senza passare dalle casse, l’addetto alla vigilanza del supermercato l’ha notato e gli ha chiesto cosa stesse nascondendo. L’uomo ha cercato di distogliere l’attenzione e di giustificare in qualche modo l’importante circonferenza.

Ma era come nascondere un grattacielo dietro un ago e così, dopo la perquisizione, sono spuntate fuori nove bottiglie di champagna infilate ognuna dentro una sorta di scompartimento cucito alla panciera. Bottiglie del valore di 40 euro l’una per un totale di 360 euro che il rumeno cinquantenne voleva nascondersi addosso, peraltro con i vestiti leggeri estivi. Un genio del crimine, non c’è che dire.

Dalla direzione del supermercato – la Coop di via Terracini – è stato richiesto l’intervento tramite il 112 e dalla compagnia dei carabinieri di Pontedera è stata inviata una pattuglia. Il cinquantenne è stato immediatamente preso in consegna dai militari dell’Arma e accompagnato in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento di arresto. La refurtiva, totalmente recuperata, è stata riconsegnata al supermercato.

g.n.