50 anni di storia Pranzo sociale

In occasione del 50esimo anniversario di attività del Gruppo Fratres di Calcinaia domenica 16 aprile sarà organizzato un pranzo per festeggiare il traguardo. Cinquant’anni di impegno, di promozione della cultura del dono e di presenza sul territorio per contribuire ad aiutare gli altri. La giornata inizierà alle 11 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista, per poi spostarsi alle 13 nella sala De André dove si terrà il pranzo. Prima di sedersi a tavola le autorità rivolgeranno i loro saluti ai presenti e saranno successivamente premiati tutti i donatori di sangue.