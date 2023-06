33 anni dopo, ex studenti dell'Itis Marconi di Pontedera si riabbracciano

PONTEDERA

Ritrovarsi dopo 33 anni dalla Maturità. E’ successo agli studenti di elettronica della 5^ B del 1990 dell’Itis Marconi di Pontedera. "Un’emozione forte è stata è stata quella di riabbracciarsi – raccontano – E’ bastato qualche secondo per riconoscersi e far salire una sensazione di commozione. Ci siamo divertiti tantissimo, tra ricordi della gite, dei prof, del preside, delle bucate, delle cavolate e dei compagni, 1 deceduto e qualcuno all’estero... E pure i dibattiti religiosi!". Uno degli ex studenti, Simone Matteoli, insegna nella stessa scuola e ha avuto fra i suoi studenti quattro figli dei suoi compagni, ma anche altri hanno iscritto i figli nella stessa scuola di origine. Così passato il Covid sono riusciti a realizzare questo sogno. Tutti hanno oggi un buon lavoro (due laureati, impresari, dipendenti in aziende prestigiose) e contenti affettivamente. E la promessa di rincontrarsi. Presenti Mauro Bernardeschi, Federico Bimbi, Massimo Brini, Roberto Casalini, Luca Castellani, Gabriele Daddi, Maurizio Fontanelli, Simone Gennai, Stefano Macchi, Simone Matteoli, Massimo Melai, Alessandro Menicagli, Daniele Meucci, Carlo Pupeschi, Lorenzo Toni.