26 anni per 42 serate E’ L’utopia del buongusto

Con l’estate torna il festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" e festeggia 26 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 30 giugno al 28 ottobre 2023. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Nei comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Santa Maria a Monte, Vicopisano. Un pieno di appuntamenti con ospiti come Valentina Grigò e Pamela Larese, Lisetta Luchini, Marta Marini, Alessandro Moretti, Mutamento Zona Castalia, Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo, Francesco Bottai, Ernesto Fontanella, Luca Guidi, Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli, Stefano Santomauro, Francesco Burroni e Giulio Pianigiani, Marco Fiorentini e Bernardo Sommani, Katia Beni, Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, Marta Paganelli, Gloria Sapio e Maurizio Repetto, Arnaldo Mangini, Silvia Frasson, la compagnia dei Masnadieri, Irene Rametta, Emiliano Benassai, Adelaide Vitolo. Gli spettacoli di Guascone Teatro vedranno in scena Andrea Kaemmerle. Non mancherà un grande spettacolo - tributo a Carlo Monni a dieci anni dalla morte, il più grande attore-poeta di Champs sur le Bisance. Oggi e sabato 1 luglio alle 21,30 al parco La Castellina a Santo Pietro Belvedere (Capannoli) Guascone Teatro che presenta "L’aiuto becchino", liberamente ispirato al romanzo omonimo di Giacomo De Bastiani.