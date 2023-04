Ciclismo: per la due giorni di Ponte a Egola numeri da record assoluto

Ponte a Egola,7 aprile 2023 -. Sono numeri da record in campo nazionale quelli della “Due Giorni-Pasqualando” la rassegna ciclistica in programma sabato 8 aprile e domenica 9 a Ponte a Egola, con 10 gare e quasi 1200 iscritti, in rappresentanza di 190 società provenienti da numerose regioni. Previsti una sessantina di addetti dell'organizzazione, 22 giudici di gara impegnati e 5 direttori di corsa. Come previsto la gara con il maggior numero di iscritti è quella di sabato pomeriggio con 350 giovanissimi che avranno quale premio finale uova di cioccolato ai primi sei di ogni categoria. Giustificata la soddisfazione di tutto lo staff organizzativo (S.Miniato-S.Croce e Uc S.Croce), che ringrazia il Comune di San Miniato, San Miniato Promozione, la Fondazione della Cassa di Risparmio di San Miniato ed un nutrito pool di sponsor con la capofila Conceria La Patrie. IL PROGRAMMA: Domani sabato 8 aprile, juniores alle 9, con 33 giri per km 72,6; alle 11 Donne Open (29 giri, 63,8 km) campionato regionale donne juniores e under; alle 13 Elite/Under 23 (90,2 km e 41 giri); ore 15,30 i giovanissimi. Domenica giorno di Pasqua alle 9 esordienti maschi (11 giri per km 24,2); ore 10 allievi (46,2 km e 21 giri); a seguire esordienti donne 1° anno (ore 11.30, 22 km e 10 giri); esordienti donne 2° anno (ore 13.30, 33 km e 15 giri). Alle 13,45 le allieve su 20 giri e 44 km (queste tre categorie femminili concorreranno anche per il “Trofeo Rosa” nazionale). A concludere la novità della gara “Handbike”, sia uomini che donne, con inizio alle 15,30, con atleti e atlete che dovranno completare un’ora di gara più un giro e la corsa sarà valevole come campionato regionale. Antonio Mannori