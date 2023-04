Ciclismo: il polacco Kolarski e Gastasini primi a Ponte a Egola

Ponte a Egola, 9 aprile 2023 – La seconda giornata della rassegna di Ponte a Egola si è aperta nel giorno di Pasqua con la gara degli esordienti primo e secondo anno che hanno gareggiato assieme su 11 giri del circuito. Vincitore assoluto della gara Aleksander Kolarski, nato in Polonia nel gennaio 2009, della Sancascianese Ciclismo che ha regolato in volata il suo compagno di fuga Luci. I due esordienti del 2° anno sono riusciti nella battute finali a sganciarsi dal gruppo ed in perfetto accordo hanno raggiunto il traguardo di via del Cuoio dove Kolarski si è imposto nettamente nei confronti di Luci. Il gruppo giunto a sette secondi è stato regolato per il terzo posto da Arduini. Il migliore per quanto riguarda gli atleti del primo anno è invece risultato Mattia Gastasini al secondo successo in sette giorni avendo vinto per distacco la domenica precedente a Calenzano. ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Aleksander Kolarski (Sancascianese Ciclismo) km 24,200, media km 42,727; 2)Lorenzo Luci (V.C. Empoli); 3)Francesco Arduini (Vangi Sama Ricambi Il Pirata) a 7”; 4)Mikal Gagliano Canale (Fabrimar Marco Forever); 5)Jacopo Pascarella (Team Cesaro). ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Mattia Gastasini (Uc Empolese); 2)Andrea Mori (Uc Donoratico); (id.); 3)Laerte Scappini (Uc Empolese); 4)Damioano Ferrante (Vangi Sama Ricambi); 5)Francesco Ambrosio (Ardens Cycling Team). Antonio Mannori