Calcinaia, scontro tra due auto: otto feriti

Pisa, 30 aprile 2023 – Otto feriti in una scontro tra due auto nella notte nel Pisano. L'incidente è accaduto a Calcinaia, in via Tosco Romagnola, intorno a mezzanotte. Gli 8 feriti lievi sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso di Pontedera e Cisanello. Sul posto è intervenuta l'auto medica di Pontedera e altre ambulanze della zona.