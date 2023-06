Verso le amministrative. La Toscana guarda già al 2024. Il caso Massa fa saltare i piani

Firenze, 11 giugno 2023 – A giochi fatti (la segreteria Pd c’è, con parecchi sforzi), la partita è appena cominciata. Che sia per noia o per smania di potere, nel centrosinistra non si parla d’altro che dei candidabili per (non perdere) le amministrative 2024. E allora si rincorrono i boatos di accordi veri o presunti, di riconciliazioni, di assi (non nel senso di fenomeni), di gironi di ritorno.

Dopo essere riuscito a piazzare in segreteria la consigliera regionale Cristina Giachi, si torna a parlare di un nuovo accordo tra Base riformista di Luca Lotti e il sindaco Dario Nardella. L’appuntamento era fissato, ma all’ultimo è slittato. Per il candidato sindaco di Firenze si gioca una partita a scacchi che ci vorrebbe Kasparov o, adesso, Carlsen per uscirne vittoriosi.

Se Matteo Renzi in chiusura dell’assemblea nazionale di Italia viva, dal palco della Stazione marittima di Napoli, fa sapere di puntare alla doppia cifra con una lista centrista riformista alle prossime europee, il senatore a Firenze punta più su e non molla l’osso.

Anzi, ha appena cominciato a rosicchiarlo e guai a chi glielo tocca. L’alleanza col Pd? Con un candidato in discontinuità con Nardella. Oppure tirerà dritto. Con l’obiettivo di mandare il Pd al ballottaggio. E magari non con il centrodestra ma con Italia Viva che schiererà l’ammiraglia: alle politiche in città aveva raccolto il 14% dei consensi con Stefania Saccardi. E ora è lei la candidata di punta di Iv. Salvo che.

La candidata nardelliana per definizione è l’assessora al welfare Sara Funaro. Ma c’è anche l’altra opzione, quella già più volte vagheggiata, e che ora viene intestata all’accordo Nardella-Lotti, che invero ancora non c’è stato, di riportare a Firenze da Roma il deputato Federico Gianassi, eletto nel collegio uninominale, che quindi libererebbe un posto da giocarsi alle suppletive. Se di primarie per il candidato sindaco di Firenze il Pd per ora parla poco e malvolentieri nelle segrete stanze, con l’evidente speranza di non farle (l’esempio di Pisa ricorda al Pd che le elezioni si possono perdere con o senza primarie), tutti invece le acclamano per le eventuali suppletive.

Lo scranno di Gianassi a Roma potrebbe essere il giubbotto di salvataggio per Nardella qualora Schlein si mettesse di traverso negli accordi per le eurocandidature e il posto dell’inquilino di Palazzo Vecchio non fosse blindato. Sul curriculum del sindaco fiorentino potrebbero pesare le vicende dello stadio Franchi e del Maggio musicale, se non dovessero concludersi bene.

E comunque saranno temi bollenti da campagna elettorale. Insieme alle multe. A Renzi non vanno bene né Gianassi né la Funaro. Si ripete discontinuità, dalle parti di Italia viva. A chiedere le primarie per correrci ci sono l’ex vicepresidente del senato Rosa Maria Di Giorgi e l’ex assessora all’urbanistica Cecilia Del Re, sulla quale Nardella è difficile sia disponibile a raggiungere accordi dopo averla defenestrata. Del Re ha ripetuto di voler restare nel Pd, ma se le negheranno le primarie siamo certi che non sarebbe disponibile a cambiare schema di gioco? Tra lei e la Saccardi c’è amicizia e complicità. Un ticket elettorale potrebbe funzionare. Ma per allearsi con Renzi, Nardella dovrebbe puntare su altri nomi: come quello del presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori o del presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi. Dall’altra parte c’è il centrodestra che promette sfracelli. Ma che per ora fatica a fare nomi. Ci sarebbero due donne del mistero da lanciare sulla piazza fiorentina.

Tutti dicono che è ancora presto, poi però non pensano ad altro. Anziché le pecore, per addormentarsi contano i candidati.

Insomma, senza discontinuità, se riuscirà a mandare il Pd al ballottaggio, Renzi a quel punto potrebbe allearsi col centrodestra: quel che è successo a Massa suoni da monito. Che i nervi ai dem la renziana Alice Rossetti li ha già fatti saltare, diventando assessora all’urbanistica del sindaco leghista Persiani.