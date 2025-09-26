La vaghezza semantica della politica

“La rivoluzione del fare per la Toscana”, annuncia Alessandro Tomasi. “Spazio alla politica del fare”, rilancia Eugenio Giani. La vaghezza è uno dei problemi più consistenti di chi fa politica; c’è una vaghezza semantica, che si riferisce a enunciati in cui rimane poco determinato il senso di quello che viene detto, e c’è una vaghezza sintattica, quando un’espressione è sintatticamente incompleta. Messa in termini più semplici: ai politici la parola “fare” piace parecchio, perché dà un’idea di concretezza e suscita nell’elettorato sentimenti positivi. Perdiana, c’è uno che vuole fare! Ohibò, ma questo candidato si vuole proprio dare da fare! Il problema è che spesso non è chiaro che cosa si voglia fare. D’altronde, come osserva il linguista Edoardo Lombardi Vallauri in un prezioso libro pubblicato dal Mulino, “La lingua disonesta”, “immediatamente, se uno dice che cosa vuole fare, iniziano ad esserci quelli che non sono d’accordo e non lo voteranno. Meglio non mettere il complemento oggetto, e non perdere elettori. Salvo che poi qualcosa si finirà comunque per ‘fare’: perfino non muovere un dito determina sempre precise conseguenze”. Ma tra fare e non fare, ecco, meglio dire di fare. Qualcosa, qualunque cosa. Purchessia, purché si faccia. Il PdF, Partito del Fare, è trasversale, forse prenderebbe l’80 per cento alle elezioni. Detto, fatto.