Treni, Stella: soppresso Arezzo-Chiusi disagi per i pendolari

Arezzo, 21 aprile 2023 – "Il treno regionale 18711 che partiva da Arezzo alle ore 12:56 diretto a Chiusi, è stato soppresso da alcune settimane. Era un treno molto utile agli studenti e ai pendolari che si muovono in quell'area della provincia di Arezzo, fermava a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago, servendo Cortona e la Valdichiana. Per quale motivo il convoglio è stato soppresso, nonostante i Comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino, con i nostri consiglieri comunali, siano stati i primi a sollevare da subito il problema?". È quanto chiede, in un'interrogazione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Quel treno - ricorda Stella - è stato sostituito con il treno regionale 18713 delle 13:10. Peccato, però, che il nuovo convoglio istituito non fermi più né a Camucia, né a Castiglion Fiorentino, nonostante siano numerosi i residenti in queste due città che utilizzano la tratta in questione. Questo sta recando dei danni alla vita quotidiana di studenti e pendolari, non solo per lo spostamento in avanti dell'orario, ma anche per la soppressione di due fermate fondamentali. Trenitalia ci spieghi le ragioni della scelta e la Regione faccia valere le sue ragioni a tutela dei cittadini".