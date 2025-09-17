ARezzo, 17 settembre 2025 – Trasporti, Casucci (Noi Moderati): "Finalmente! Un atto dovuto la proroga della circolazione dei treni regionali sulla linea Direttissima"
Il consigliere regionale che nei mesi scorsi aveva presentato vari atti alla Regione: "Un sospiro di sollievo per i pendolari della tratta Arezzo-Firenze. La Regione deve monitorare i tempi di consegna dei treni con velocità 200 km/h"
"Finalmente! E' un atto dovuto la proroga della circolazione dei treni sulla linea Direttissima Roma-Firenze fino a tutto il 2026, con una prosecuzione parziale nel 2027. Un sospiro di sollievo per i pendolari già regionali, comunque, gravati da quotidiani disagi e ritardi."
A dirlo è il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, che ha commentato l'annuncio del presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo.
"Nei mesi scorsi avevamo presentato vari atti alla Regione per sollecitare il Ministero e l'Arte a concedere tale proroga - ricorda Casucci-. A questo punto la Giunta regionale deve monitorare i tempi di consegna dei 6 treni con velocità 200 km/h, i Pop 200, già acquistati dalla Toscana. Trenitalia deve impegnarsi a consegnare i nuovi treni entro il 2027."