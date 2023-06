Comuni e terzo mandato, la spinta dei sindaci. "Sarebbe davvero utile per i nostri territori"

Prato, 20 giugno 2023 - Il dibattito è già maturo nel centrodestra di governo: rimettere in pista con elezione diretta le Province. Ma c’è anche chi nella coalizione di governo spinge per dare la possibilità ai sindaci in carica di candidarsi per il terzo mandato. Iniziativa che sta a cuore in primo luogo alla Lega che esprime molti primi cittadini, specialmente nel Nord Italia, in Comuni che vanno al voto. La possibilità interessa il centrosinistra: molti sindaci potrebbero così portare a termine progetti e iniziative di grande interesse come i progetti legati ai finanziamenti del Pnrr. In Toscana ad esempio si voterà a Firenze e Prato i cui sindaci (Nardella e Biffoni) arrivano a fine mandato. Pochi giorni fa una lunga serie di sindaci della provincia senese (da Angiolini di Montepulciano a Zacchei di Sinalunga) hanno scritto all’Anci nazionale e toscana: «Riteniamo necessario che Anci si faccia carico di una iniziativa forte e decisa per l’introduzione dell’eliminazione del limite del secondo mandato e della revisione delle responsabilità per i sindaci».

Matteo Biffoni, i sindaci toscani hanno chiesto ad Anci di farsi carico di una iniziativa forte per l’eliminazione del limite del secondo mandato e della revisione delle responsabilità per i sindaci. Si farà portavoce?

"Questa è la richiesta dei sindaci, da sempre, e come presidente Anci Toscana lo farò. E lo farò convintamente, perché credo che in un contesto in cui si mette mano agli enti locali non si può continuare a rinviare decisioni importanti sui primi cittadini. Comunque la si pensi i sindaci sono il primo fronte, riferimento immediato delle comunità ed eletti direttamente".

E’ giusto il terzo mandato per i sindaci?

"So soltanto che siamo l’unico Paese europeo ad avere un limite di due mandati. Tra l’altro nel nostro sistema elettivo i sindaci passano dal giudizio diretto dei cittadini, o vinci o perdi. Se hai lavorato bene, se hai conquistato la fiducia dei tuoi elettori, se sei riuscito a convincerli con una proposta seria allora, forse - perché questo non sempre basta -, sarai rieletto. Altrimenti no".

Del resto è passata la riforma sul terzo mandato per i Comuni fino a 5 mila abitanti.

"Mi permetto di dire che quella riforma è passata per necessità, altrimenti si rischiava di avere Comuni senza sindaco.Pensate al sindaco di un piccolo Comune, con un’indennità che non basta per vivere, con responsabilità civili e penali enormi...".

Lei sarebbe disponibile ad un eventuale Biffoni ter?

"Io a Prato non riesco mai a dire no; non decido da solo".

Quali progetti vorrebbe riuscire a portare a termine con i colleghi toscani?

"Il problema è che viviamo in un Paese ingessato dalla burocrazia, per molte delle opere progettate e finanziate già durante il mio primo mandato il nastro lo taglierà il mio successore, che almeno spero mi inviti. Vorrei vedere a buon punto la ciclovia Prato-Firenze, la tramvia Prato-Peretola. E vorrei che con la Regione e i sindaci toscani si arrivasse a una definizione delle infrastrutture fondamentali, dai collegamenti per la mobilità agli impianti per i rifiuti".

Anche per la Multiutility sarebbe importante poter continuare un dialogo , il rischio è dover ricominciare da capo?

"Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione. Lungi da sentirci degli statisti, ma la scelta della multiutility guarda al futuro della Toscana. Sarebbe utile per la Toscana che chiunque verrà dopo me, Nardella, Barnini, Tomasi e tutti i sindaci che hanno fatto nascere questo progetto, lo porti avanti, con convinzione.

Elly Schlein si è detta contraria al terzo mandato per i governatori delle Regioni puntando sulla necessità di rinnovamento.

"Tutto legittimo, per carità. Per quello che vedo, sul terzo mandato dei sindac​iil Pd è timido, ne prendo atto. Se vuole sapere la nostra opinione noi sindaci Pd siamo a disposizione. Ma per discutere di tutto, non solo di mandati".