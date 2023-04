Servono più specialisti non più laureati in medicina

Firenze, 2 aprile 2023 – Tra i partiti di maggioranza, ma anche di opposizione, circola l’idea che a medicina scarseggino gli iscritti. Invece no: a mancare sono i medici specialisti (specialisti, attenzione: medici che hanno conseguito anche la specializzazione). Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha detto qualche mese fa che i numeri vanno aumentati: "Solo fino a due o tre anni fa venivano ammessi per ciascun anno tra gli 8 mila e i 10 mila studenti a Medicina. Eppure già dieci anni fa la Conferenza dei presidi della Facoltà di medicina chiedeva insistentemente di portare a 12 mila il numero di studenti che vi potevano accedere".

A inizio marzo è stata la ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini a ripetere in Senato che "il lavoro in corso punta a definire il fabbisogno dei medici e ad adeguare la capacità e l’offerta potenziale del sistema universitario, al fine di rivedere i meccanismi di programmazione degli accessi, nel senso dell’apertura ovviamente. L’obiettivo è aumentare i numeri, già nel 2023-2024, nell’ordine del 20-30 per cento del totale".

Secondo Carlo Palermo , presidente di Anaao-Assomed, che ha appena firmato uno studio insieme ad altri suoi colleghi, è però un non problema: nel 2030 ci saranno "32 mila accessi al corso di laurea in medicina in più dei pensionamenti". Sicché aumentare gli iscritti non serve a niente, dice lo studio di Anaao-Assomed. "Come se i grossolani errori di programmazione nel settore della formazione post-lauream in epoca spending review e le limitazioni all’assunzione del personale sanitario decise prima dal 2004 in poi fossero superabili allargando a dismisura le maglie del numero programmato per l’accesso a Medicina, giunto nel 2022 a 14.740 accessi", dicono Palermo e colleghi.

Ogni modifica alla formazione medica ha ricadute solo dopo i 9/11 anni del corso di laurea e i 3/5 anni di formazione post-lauream (a seconda della specializzazione scelta). In pratica, i primi effetti di una modifica nel 2024 si vedrebbero solo tra il 2033 e il 2035, "peraltro in un contesto del mercato del lavoro in sanità totalmente modificato", osserva lo studio curato da Palermo.

Ma che cosa rivelano i dati a disposizione? Se valutiamo i dati Ocse, riferiti al 2020 (Health at a Glance: Europe 2022), in Italia abbiamo un tasso di medici attivi del 4‰ abitanti, in linea con la media EU27, a dimostrazione del fatto che in Italia non vi è carenza di medici, cioè di laureati, ma piuttosto di medici specialisti: "Una recente pubblicazione del ministero della salute indica il numero dei medici attivi in Italia a fine 2020 intorno a 241mila con l’età media, però, più alta tra tutti i Paesi Ocse: ben il 56% ha più di 55 anni. Si può stimare che dal 2021 al 2030 circa 113 mila medici saranno collocati in pensione con un picco nel 2026/2027 e un successivo calo progressivo. Se consideriamo i medici dipendenti del Ssn, i pensionamenti scenderanno progressivamente dal 2027 fino a raggiungere un nadir di circa 2 mila nel 2037, a fronte dei 5 mila professionisti ogni anno della fase attuale". Insomma servono più specialisti, non più studenti di medicina.