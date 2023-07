Se la destra rischia di farsi male da sola

Firenze, 9 luglio 2023 – La destra italiana vive in una eterna sindrome dell’accerchiamento. La magistratura, dice la destra oggi, torna a farsi sentire. Sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè, sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, eccetera eccetera. "Non farò la fine di Berlusconi", dice appunto Giorgia Meloni, dimenticando però che l’ex presidente del Consiglio è stato oggetto in prima persona di decine di inchieste, con imputazioni dallo stragismo mafioso alla corruzione, e che tutto sommato è sempre stato più freddo e molto meno emotivo di quanto dimostri oggi l’attuale maggioranza di governo. C’è un complotto dei giudici, insomma? Non esageriamo. La destra cerca una correlazione fra eventi ravvicinati, attribuendo a questi una identica causa: l’assalto della magistratura.

Non tutto si risolve peraltro in sede giudiziaria, ha osservato il giurista Cataldo Intrieri su Linkiesta: non c’è bisogno dei giudici per capire quando il problema è politico ed è legato, al momento, alla condotta di un ministro, come nel caso di Santanchè, visto che di penalmente rilevante c’è poco. Gli ex dipendenti di Santanché la accusano di non aver mai pagato le liquidazioni, soldi che per la ministra-imprenditrice forse non valgono molto ma per i lavoratori senz’altro sì. Peraltro Santanché ha ricevuto, legittimamente, come imprenditrice, oltre due milioni di ristori Covid, grazie a uno stato di emergenza che però lei considerava "illiberale", quindi qualche domanda è legittimo porsela. Così come è legittimo far notare alla ministra che in Parlamento ha erroneamente riferito dell’inesistenza di un procedimento a suo carico, sbandierando il certificato dei carichi pendenti. "I suoi avvocati avrebbero dovuto spiegarle che senza una formale contestazione di reato il certificato in questione non riporta nulla", osserva Intrieri: "E infatti secondo quanto riportato dalla stampa Santanché è iscritta da ottobre nel registro delle notizie di reato, una circostanza cui il codice non connette affatto conseguenze ed adempimenti particolari come inviare avvisi".

La questione di Delmastro è già diversa: il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione dall’accusa di violazione di segreto di ufficio e ha richiesto al Procuratore della Repubblica l’incriminazione del sottosegretario alla giustizia per aver passato a Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione FdI, notizie riservate sui colloqui in carcere dell’anarchico Cospito. Non avviene spesso che il pm chieda l’archiviazione e che il gip gliela neghi, ma anche in questo caso si fa fatica a vedere il complotto. Il rischio casomai è che ci sia l’autocomplotto della destra, che si fa male da sola. Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa di suo figlio, accusato di stupro, sono gravi. Dice, da padre, di credergli, ed è legittimo che lo faccia. Ma questionare sul tempo trascorso fra la denuncia presentata – 40 giorni – e sul fatto che la ragazza, presunta vittima, avesse consumato cocaina prima di incontrare il figlio è un altro discorso. In logica si chiama fallacia genetica, è un er rore argomentativo adottato per screditare un’affermazione basandosi su un suo presunto difetto di origine. In questo caso, la magistratura farà le sue indagini, ma La Russa potrebbe trovare il modo di restare in silenzio.

