ScelgoArezzo: “Introdurre nelle scuole gli insegnamenti di diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Arezzo, 15 luglio 2023 – Dedicare ore specifiche di insegnamento al diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È questa la proposta dei consiglieri comunali di ScelgoArezzo Valentina Sileno e Marco Donati contenuto in un atto di indirizzo presentato oggi. “Educare alla consapevolezza dei propri diritti sul lavoro e formarli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: sono due obiettivi fondamentali per i ragazzi di oggi - spiegano Sileno e Donati - La scuola ha un ruolo inevitabilmente centrale in tale percorso formativo. Per questo facciamo nostra la proposta di legge a firma dell’onorevole Walter Rizzetto per l’istruzione e l’insegnamento delle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro presentata lo scorso novembre”.

“Siamo convinti che Arezzo possa puntare decisamente su un percorso di formazione di questo tipo - proseguono i due consiglieri di ScelgoArezzo - Anche considerando il fatto che la nostra città, nei giorni scorsi, si è resa protagonista di un episodio che ha meritato le prime pagine di tutti i giornali nazionali con la notizia di un gruppo di giovani, che è riuscito a salvare un uomo colpito da infarto, grazie alle manovre di primo soccorso apprese proprio a scuola”.

“Con il nostro atto di indirizzo - concludono Sileno e Donati - chiediamo che venga calendarizzata e discussa in Consiglio comunale la proposta dell’onorevole Rizzetto e che vengano istituiti corsi di primo soccorso in tutte le scuole, coinvolgendo nel dibattito la Provincia e gli istituti scolastici. Chiediamo infine che, se approvato, questo atto sia inviato alla Presidenza della Camera dei Deputati per calendarizzare il prima possibile la proposta di legge Rizzetto”.