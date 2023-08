ScelgoArezzo: “Bene a settembre il confronto in Consiglio comunale sui Consigli di frazione di quartiere”

Arezzo, 14 agosto 2023 – “È grazie a Scelgo Arezzo se il dibattito sui Consigli di frazione e di quartiere è tornato all’attenzione della politica e dell’opinione pubblica in città. Siamo convinti che per ridurre la distanza tra amministrazione e cittadini serva un coinvolgimento diretto di questi ultimi nella lotta contro il degrado e la microcriminalità, nella manutenzione del verde pubblico e delle strade, nella segnalazione di problemi specifici in porzioni di territorio lontane dai riflettori. Per questo chiederemo alla Giunta Ghinelli di farsi portavoce, insieme all’Anci, di una proposta di legge da presentare al Governo che riprenda l’esperienza delle circoscrizioni per le città capoluogo”. In questa direzione va il progetto di Valentina Sileno e Marco Donati del gruppo consiliare Scelgo Arezzo presentato qualche mese fa per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all’azione amministrativa. La composizione dei Consigli di frazione e di quartiere, nelle idee di Scelgo Arezzo, dovrebbe essere di cinque membri composti da rappresentanti della popolazione residente, rieleggibili, la cui durata è equiparata a quella del Consiglio Comunale.

“Ci sono aree periferiche i cui residenti si sentono troppo spesso abbandonati e lasciati a se stessi - dicono ancora Donati e Sileno - Dare uno stimolo alla partecipazione è cruciale per mettersi in ascolto delle esigenze particolari di alcune aree della città. Sappiamo che la maggioranza ha una proposta in merito e siamo disponibili ad ascoltarla e a confrontarci nel merito di una questione che riteniamo fondamentale. Nel calendario dei lavori del Consiglio comunale di settembre porteremo le nostre idee e la nostra proposta sui Consigli di frazione e di quartiere con l’obiettivo di restituire dignità e ascolto alle zone più periferiche della città”.